В Озерском городском округе, Нязепетровске и Троицком районе объявлен карантин по бешенству

В Озерском городском округе, Нязепетровске и Троицком районах объявлен карантин по бешенству животных.

Как следует из распоряжений регионального правительства, ограничительные мероприятия введены в поселке Целинный и деревне Сбитнево (Троицкий район), Озерске (территория, ограниченная улицами Восточная, Лесная, Кольцевая в поселке Новогорный, где обнаружили больную бешенством лису) и Нязепетровске (территория, ограниченная улицами Кирова, Труда и Малышева, инфекция подтвердилась у кошки).

Угрожаемыми зонами по бешенству животных объявлены поселок Дачный (Кособродское сельское поселение) и деревня Озеро-Сосновка (Белозерское сельское поселение, оба населенных пункта в Троицком районе), поселок Новогорный (Озерск) и город Нязепетровск.

По условиям ограничительных мероприятий введен запрет на проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными и их вывоз. Минсельхозу, Минэкологии и местным властям поручено разработать и реализовать комплекс профилактических и ликвидационных мероприятий.

Ранее Россельхознадзор рекомендовал южноуральцам сделать прививку против бешенства домашним питомцам, не допускать их контакта с дикими животными. Кроме того, следует немедленно сообщать ветеринарам о случаях необычного поведения или внезапного падежа животных.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-Nyazepetrovske-i-Troitskom-rayone-obyavlen-karantin-po-beshenstvu_124699.html