Жительница Миасса, летевшая из Милана с зараженным коронавирусом, прячется от полиции

В Миассе правоохранителии не могут исполнить решение суда о принудительной госпитализации и обследовании местной жительницы, которая оказалась контактной по коронавирусу, поскольку летела из Милана в одном самолете с мужчиной, у которого подтвердилось заражение Covid-19.

Сообщается, что женщина 29 февраля прилетела в Шереметьево рейсом Милан – Москва, а затем отправилась домой. После того как подтвердилось заражение ее попутчика, пассажира этого же самолета, главный санврач Миасса поручил во избежание распространения вируса организовать для женщины карантин: 5 марта гражданке было предписано находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением, не покидать дом, а также пройти лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию – сразу и на 10-й день наблюдения.

Постановление женщина получила и даже расписалась в том, что сдаст анализы, однако не сделала этого, более того, перестала открывать дверь врачам. Как следствие, вручить ей предписание о госпитализации вообще не удалось, как и судебное решение.

Напомним, коронавирусная инфекция (Covid-19) включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии у людей.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Челябинской области пока не выявлено. Под наблюдением медработников в связи с коронавирусом в регионе остаются более 260 человек, в том числе граждане КНР, Италии, Южной Кореи, Ирана.

Продолжает работать круглосуточный телефон «горячей линии» Минздрава8 (351) 240-15-16. Сегодня, 11 марта, врач-инфекционист Елена Корнеева ответила на 87 звонков.

https://dostup1.ru/medicine/Zhitelnitsa-Miassa-letevshaya-iz-Milana-s-zarazhennym-koronavirusom-pryachetsya-ot-politsii_124716.html