Строили 10 лет. В Кыштыме открыли новый ФОК

Долгожданное событие в Кыштыме. Там открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, который строили целых десять лет. До этого родителям приходилось возить детей в соседние Снежинск или Озерск почти каждый день/

Это 50 километров только в одну сторону!

Юные хоккеисты перед выходом на лёд приветствуют губернатора по-своему. Алексей Текслер спрашивает их о спортивных успехах.

– Побеждаете?

– Да! Второе место заняли по области.

Раньше собирались на тренировку как на подвиг, ездить приходилось в другие города. Крытый каток был только в мечтах.

Крытый ледовый каток на 270 зрительских мест должны были открыть, без малого, 10 лет назад. В 2013 году частный инвестор начал возводить каркас, но денег не хватило, стройку заморозили. Родителям приходилось ездить в соседний Озёрск. Туда и обратно – около 100 километров. Историческое решение достроить ФОК принял губернатор в прошлом году. И вот, остаются считанные секунды до его открытия.

Именно дети попросили губернатора достроить ФОК. Не стесняясь, обратились к главе региона во время визита год назад!

“Раньше, когда мы были на катке, там лёд был то мягкий, то твёрдый. А здесь один, можно привыкнуть и лучше играть”, – говорят хоккеисты.

Сначала не поверил, когда сказали, что каток откроют. Думал, что опять что-то начнут делать, но опять заморозят. Вот сейчас сделали. Я удивился. Очень рад, понравилось кататься”, – признается игрок ХК “Кыштым” Александр Ванников.

И вот под своды ледовой арены поднимается российский флаг. Звучит гимн. Кыштымцы не скрывают эмоций.

“Сейчас есть, чем заняться. Сейчас с улицы молодёжь сюда начнёт ходить. Это же прекрасно!”, – замечают жители.

Под советскую песню “Трус не играет в хоккей” ветераны южноуральского спорта бросают вызов подрастающему поколению. После зрелищных ледовых баталий всё-таки побеждают легенды “Трактора”.

“Я считаю, что победила дружба. А счёт не важен. Здесь, кстати, тоже будет и секция фигурного катания. В Кыштыме её не было никогда. И не только мальчики, но и девочки смогут заниматься. А также будут и массовые катания”, – заявляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Для будущих фигуристок уже нашли и тренера из соседнего Озёрска. Губернатор пообещал, что таких катков в регионе будет больше- уже началось строительство восьми физкультурно- оздоровительных комплексов в других городах.

https://www.cheltv.ru/stroili-10-let-v-kyshtyme-otkryli-novyj-fok/