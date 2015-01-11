В Озерске началась подготовка одного из крупнейших пляжей к благоустройству

На пляже «Дальний» расчищают береговую зону, убирают старые конструкции и вырубают разросшийся кустарник. Несмотря на то, что строительный сезон еще не начался, подготовка к предстоящему благоустройству идет уже сейчас.

По словам представителя подрядной организации Дмитрия Тегачева, окончание работ планируется в июле, однако благодаря раннему началу работ купальный сезон здесь смогут открыть уже в июне.

⁃ Сейчас мы удаляем с территории слабый грунт, отсыпаем скальной породой участок для установки туалетов и мусорных контейнеров. Начинаем готовить зону для засыпки песком: его привезем из карьера, который находится недалеко в Челябинской области, он желтого цвета, с небольшими вкраплениями мелких круглых камешков. Песок будет насыпан толщиной 20 сантиметров на пляжной зоне и помимо этого, отсыпаться в воду для удобного захода. Старый песок мы уберем, - рассказывает Дмитрий Тегачев.

По задумке авторов проекта, на обновленном пляже появятся 16 скамеек, 13 урн, 7 зонтов от солнца. Кроме того, здесь установят кабинки для переодевания, разноцветные горки, качели для детей, 3 биотуалета, разместят две велопарковки, беговую дорожку и волейбольную площадку. По проекту здесь предусмотрено разделение зоны, где будут расти деревья и кустарники, от пляжной зоны с песком, их разделят дорожки. На углу дома № 7 по улице Иртяшской будет расширена автопарковка. Медицинский пункт и спасательную вышку планируется переоборудовать: их сделают более современными.

⁃ На территории пляжа, когда позволит погода, планируется высадка зеленых насаждений: акации, сирени, ирги, рябины, лиственниц. Для доступа маломобильных групп населения на благоустраиваемой территории установят бордюрный пандус с нормативным уклоном, - отмечает заместитель начальника управления капитального строительства Дмитрий Куваев.

Напомним, ранее за благоустройство пляжа «Дальний» выступили сами озерчане. Они выбрали эту территорию в рамках рейтингового голосования программы «Формирование комфортной городской среды».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42268/