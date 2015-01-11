С новыми ценами. Какие товары подорожают этой весной

В самое ближайшее время россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые товары и услуги. Это затронет сразу несколько сфер.

По оценкам экспертов, подорожают импортные товары: автомобили, одежда и обувь, а также некоторые продукты, непродовольственные товары и недвижимость.

Ценовой скачок связывают с изменением курсов валют и сезонным ростом. Напомним, рубль «упал» в понедельник, 9 марта. Подобная ситуация из-за обвала нефтяных цен наблюдалась 4 года назад. Однако тогда российским властям удалось скорректировать ситуацию.

«Сильнее всего нынешний обвал рубля повлияет на заграничные поездки и импортные товары», – заявил профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Экономисты призывают не поддаваться панике: серьезной девальвации рубля не ожидается. Хотя покупательная способность российских граждан может немного снизиться. Носильного подорожания товаров первой необходимости ждать не стоит – продукты сохранят прежние цены.

Сейчас основные категории продовольственных товаров – хлеб, хлебобулочные изделия, мясо, сахар и его заменители – почти на 100 % производятся в России. Взрывного роста цен на эти продукты, а также лекарственные препараты и алкоголь ожидать не стоит.

По оценкам специалистов, при сохранении текущего курса рубля стоимость жилья может увеличиться на 10-15 %, а цены на автомобили, по оценкам российских дилеров, могут вырасти на 7-8 %.

Кроме того, подорожают зарубежные товары, ввозимые в Россию из Китая, например электроника (мобильные телефоны, ноутбуки, утюги и фены).

Также ритейлеры и экономисты предупреждают, что в 2020 году вырастут в цене детские товары, одежда и обувь. Отметим, что отечественная продукция в этом сегменте составляет порядка четверти рынка, остальное – импортные товары.

https://www.cheltv.ru/s-novymi-tsenami-kakie-tovary-1/