Потоп угрожает Уралу. Что делать при наводнении

Довольно теплое начало календарной весны может сыграть злую шутку с уральским регионом. Специалисты прогнозируют возможные подтопления сразу в нескольких районах.

Так, по сведениям Гидрометцентра, в Челябинской области лед на реках начнет вскрываться уже совсем скоро, на следующей неделе, то есть в третьей декаде марта-начале апреля. А эти сроки считаются ранними и даже экстремально ранними. При этом эксперты полагают, что март этого года будет в целом теплее средних многолетних значений примерно на один-два градуса. Также свою лепту внесут и осадки: ожидается, что в этом месяце осадки превысят норму, в частности, в бассейнах рек Урал, Тобол и Ишим. Все это в совокупности может привести к значительному повышению уровня водоемов.

“В Пермском крае, Челябинской, Свердловской и Курганской областях максимумы весеннего половодья на реках превысят норму на 0,5-1,2 метра, в бассейне реки Тобол – до 3 метров”, – уточняют в Гидрометцентре России.

Исходя из этого, как поясняют синоптики, под угрозой затопления в пиковые периоды половодья будут находиться пониженные прибрежные районы. В Челябинской области это затронет населенные пункты, расположенные в поймах реки Урал и вблизи рек в горнозаводской зоне и на юге региона.

С аналогичными трудностями придется столкнуться и жителям соседних областей. Так, например, в Свердловской подготовиться к подтоплению стоит в поймах рек Тура, Ница (в городе Ирбит), Тавда Ивдель, Сосьва, Чусовая, Уфа, в Курганской такую же ситуацию может спровоцировать половодье на реке Тобол, а в Башкирии из берегов грозят выйти реки в Уфе, Стерлитамаке и Бирске.

Как же действовать, если большая вода все-таки придет? В первую очередь, не паниковать. При риске серьезного затопления, жителей предупредят и сообщат о времени подхода воды к жилым районам о том, какая зона находится под угрозой, и о том, как будет проходить эвакуация (если она необходима). Это даст некоторое время на то, чтобы подготовиться:

Убрать все ценные вещи и мебель в доме как можно на выше (например, на верхний этаж или чердак);

Уплотнить двери и окна;

Очистить канавы для сброса воды, которые могли забиться камнями и мусором;

Убрать из подвала продукты;

Закрыть вентиляцию, отключить газ, электричество, водоснабжение;

Лекарства, запасные комплекты одежды, документы и деньги лучше упаковать в непромокаемый пакет, заготовить запас еды и воды на 2-3 дня.

Перед тем, как покинуть дом в случае эвакуации, эксперты советуют все еще раз перепроверить, особенно перекрыты ли подача газа, воды и электричества. Кроме того, список безопасных районов стоит также изучить заранее. Если серьезное наводнение застанет внезапно или организованная эвакуация будет отсутствовать, то следует самостоятельно выбираться в места, находящиеся на возвышенности. Если же возможности уйти самостоятельно нет, то стоит дожидаться спасателей. Делать это лучше на верхних этажах домов, на крышах. Лучше всего при этом привлекать к себе внимание. В дневные часы сделать это можно с помощью самодельного флага: яркого куска ткани, прикрепленного к какой-нибудь палке. А ночью в ход могут пойти фонарики, дисплеи телефонов и какие-либо достаточно громкие звуковые устройства.

Потоп угрожает Уралу. Что делать при наводнении

Напомним, как правило, регионы заранее начинают готовиться к паводку заранее, в том числе и взрывать лед на реках, а также активно расчищают и вывозят снег, проверяют лвиневки, чтобы избежать возможного подтопления отдельных участков талыми водами. Свою подготовку ведут в том числе и дорожники: так, например, в прошлом году на федеральных трассах в Челябинской области работали 36 специальных бригад: это 200 работников и 163 единицы техники. Они в том числе следят за пропуском воды, чтобы не допустить перелива на проезжую часть, под особым контролем находятся опасные участки.

За общей ситуацией наблюдают в том числе и с воздуха с помощью беспилотников. В прошлом году на Южном Урале сложности, связанные с подтоплением, угрожали в общей сложности 20 муниципалитетам, но в итоге серьезных проблем удалось избежать. Впрочем, показатели уровня воды, по оценкам синоптиков, были ниже средних значений за много лет. В то же время, южноуральцы оказали помощь жителям Иркутской области, где летом как раз бушевало наводнение.

https://www.cheltv.ru/potop-ugrozhaet-uralu/