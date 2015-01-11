Такого не было давно. Какой будет погода летом, рассказали синоптики

Лишь недавно завершилась календарная зима, а синоптики уже начали давать предварительные прогнозы на лето. По их оценкам, погода будет такой, какой не видели уже давно.

Как пояснил ведущий специалист центра “Фобос” Евгений Тишковец в беседе с “Российской газетой”, предстоящий сезон порадует весьма комфортными температурами, а аномальная жара и мощные осадки, в отличие от последних нескольких лет, напротив, не ожидаются.

Так, по расчетам специалиста, лето на европейской части страны будет в целом теплее на один-два градуса, чем средние многолетние показатели. Столбики термометров в течение трех месяцев в основном будут колебаться в пределах 22-27 градусов.

В то же время, как предостерегают эксперты, пусть и не близкие к рекордным, но осадки летом все же будут. В том числе ливни, град и грозы. Однако они все же прогнозируются не такими сильными, чтобы спровоцировать возможные масштабные катаклизмы.

Напомним, что в прошлом году в летние месяцы природу будто бросало из одной крайности в другую. Так, на смену довольно жаркому июню (а в некоторых регионах он стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений) пришел весьма прохладный июль – тогда даже заговорили о возможном досрочном приходе осени. Однако август, по крайней мере, большая его часть, во многих областях, в том числе и на Урале, выдался теплым и сухим. Впрочем, к концу месяца температура начала заметно снижаться, в итоге достигнув даже минусовых значений. Не обошли стороной регион и существенные осадки: так, длительные периоды пасмурной погоды и дождей сопровождали южноуральцев в течение всех трех месяцев.

Тем временем, экстремальные погодные угрозы вместо лета могут отыграться на южноуральцах уже этой весной. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, лед на водоемах Урала уже скоро начнет вскрываться. Это должно произойти в третьей декаде марта-начале апреля. В то же время, ожидается, что это может вызвать некоторые проблемы в части населенных пунктов Челябинской области. Подтопления, по расчетам экспертов, могут затронуть горные и южные районы региона.

https://www.cheltv.ru/takogo-ne-bylo-davno/