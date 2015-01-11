Информация оперативного штаба по профилактике коронавируса

В Озерске состоялось заседание оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории округа.

На территории всей Российской Федерации принимаются беспрецедентные меры, направленные на недопущение распространения новой короновирусной инфекции, в связи со сложившейся ситуацией оперативным штабом было принято следующее решение:

- ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей, в закрытых помещениях;

- в период весенних школьных каникул ограничить посещение детьми организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.

Отдельные рекомендации выданы руководству учреждений ФГБУЗ «Клиническая больница» № 71 ФМБА России и Межрегионального управления № 71 ФМБА России:

- в отношении каждого жителя Озерского городского округа, прибывшего из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии, где регистрируется заболеваемость COVID-2019, по постановлению Главного государственного санитарного врача по Озёрскому городскому округу обеспечить режим изоляции в течение 14 дней с даты выезда из вышеперечисленных стран под непрерывным медицинским наблюдением по месту фактического проживания.

- обеспечить медицинское наблюдение за прибывшими из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии, сроком на 14 дней с даты выезда из вышеуказанных стран с лабораторным контролем на 10-й день медицинского наблюдения. При получении отрицательных результатов лабораторных исследований по истечении 14-ти дней после прибытия медицинское наблюдение снимать.

- обеспечить соблюдение временного порядка выдачи больничных листов для прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии без посещения поликлиники.

- при выявлении в период медицинского наблюдения у контактных лиц симптомов ОРВИ, заболевшие госпитализируются в специализированный инфекционный стационар с обеспечением лабораторного обследования.

- в случае выявления фактов несоблюдения режима изоляции по месту фактического пребывания, направлять информацию в Межрегиональное управление № 71 ФМБА России.

Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Озерского городского округа, независимо от форм собственности:

- обеспечить соблюдение текущей дезинфекции по режиму, эффективному в отношении вирусов, в том числе в местах массового скопления людей (торговые объекты, в местах проведения театрально-зрелищных мероприятий, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий);

- продолжить соблюдение «масочного режима» со сменой масок через 2 часа;

- обеспечить проведение дезинфекции транспорта;

- обеспечить информирование работников об эпидемической ситуации в мире по новому коронавирусу и мерам профилактики;

- отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Главного государственного санитарного врача по Озёрскому городскому округу незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Рекомендовать работодателям:

- обеспечить принятие мер по измерению температуры тела перед входом работников на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным направлением лиц с повышенной температурой тела в медицинские учреждения и последующим информированием соответствующей медицинской организации, подведомственной ФМБА России;

- обеспечить доступность дезинфекционным бригадам для проведения заключительной дезинфекции в помещениях, где находился заболевший.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42285/