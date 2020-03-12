Герой-рыбак из интернет-мема «Нормально» рассказал, как похудел на 100 килограммов

Толстый рыбак из знаменитого видео «Нормально», ставшего мемом, сбросил 100 килограммов. Его зовут Сергей Кузнецов, он живет в Озёрске. В 2014 году Сергея сняли спящим на льду Аргазинского водохранилища, где тот ночевал, празднуя закрытие сезона зимней рыбалки.

Автор видео обнаружил мужчину лежащим на льду с расстегнутой курткой и разбудил его вопросом: «Бать, тебе нормально?», на что полусонный Сергей прохрипел «Нормааааально». На другие вопросы Сергей ответить внятно не смог и быстро уснул снова. Видео стало настолько популярным, что вскоре Сергея пригласили на съемки программы «Пусть говорят» вместе со звездой КВН-а Ольгой Картунковой.

Я не помню эти моменты из видео. Мы тогда с другом Саней были на Аргазинском водохранилище, перебрали немного. Вернувшись домой, я спокойно привел себя в порядок, помылся, побрился. Я работаю в охране, на следующий день выхожу на работу, а к нам приезжает ГБР. Смотрят на меня, ржут. Говорят: ты, Серега, у нас теперь знаменитость. Я ничего не понимаю, и мне показали видео, — вспомнил Сергей в разговоре с корреспондентом «Хороших новостей».

Многие зрители отмечали, что своими габаритами Сергей напоминал тюленя. И правда, в 2014 году мужчина весил около 200 кило. Но Сергей — человек без комплексов, лишний вес его мало беспокоил, а ролик в Интернете больше рассмешил, чем расстроил. Впрочем, Сергей не всегда был таким большим. За его плечами — 20 лет стажа работы кузнецом. Чтобы трудиться в кузнице, нужно иметь хорошую физическую форму. И у Сергея она была – в молодости он увлекался бодибилдингом, качался и активно играл в хоккей. Со временем заниматься спортом просто надоело, а аппетиты спортсмена остались такими же.

Первый раз женился, жена хорошо кормила, ел я много. Помню, в молодости у меня был личный рекорд – однажды я съел за раз 250 пельменей. Но тогда я все сжигал на работе и в качалках, — объяснил Сергей.

2014 года стал непростым в судьбе Сергея, и отнюдь не из-за интернет-ролика. В этом году Сергей похоронил маму, а ещё через год скоропостижно скончалась его жена Наталья. После всех потрясений мужчина долго не мог прийти в себя. С каждым днем ему было все сложнее заставить себя ходить, работать, даже влезать в машину стало проблемой. В конце концов к Сергею пришло осознание того, что нужно что-то менять.

Однажды я просто сел и подумал: ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, 77 размер (смеётся). Нужно что-то делать, я уже не молод, дальше будет только хуже, — прокомментировал Сергей.

С тех пор мужчина начал брать больше смен на работе и соответственно начал больше двигаться. Он отказался от услуг такси и общественного транспорта, чтобы ходить везде пешком. Поначалу во время прогулок Сергей боролся с чудовищной одышкой. Когда уставал, садился на скамейку, отдыхал, потом и шел дальше.

В тот же год друзья отдали Сергею собаку породы стаффордширский терьер по кличке Филя. Веселый и непоседливый пес не только отвлекал хозяина от тяжелых мыслей, но и сопровождал на прогулках.

Так как я бывший бодибилдер, я разработал для себя специальную программу занятий. Сижу, допустим, дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц. Эти упражнения даже во время застолий мог практиковать, никто ничего не замечает, — пояснил Сергей.

Менять свой рацион Сергей не стал, он заверил журналистов, что ест сколько хочет и что хочет в любое время суток, даже ночью. Несмотря на эти поблажки, вес все равно начал уходить. В первый год занятий он смог похудеть до 150 килограмм, а во второй год сбросил до 97 килограммов.

Я часто смотрел программы по телевизору, как люди сбрасывали по 100 кило за несколько месяцев. Они так мучились, здоровье подрывали, а потом ещё и набирали обратно, скорее всего. Лучше уж как я — два года в своем темпе поработать и таким уже на всю жизнь остаться, — рассудил Сергей.

В последние несколько месяцев Сергей работал охранником в мясном магазине Озёрска. Несмотря на то, что он уже мало похож на того рыбака-тюленя из видео, многие узнают его и подходят, чтобы сфотографироваться. Самые смелые просят Сергея сказать его коронную фразу из видео, и Сергей, смущенно покряхтывая и поглаживая усы, протягивает: «Нормааааально», чем приводит в неописуемый восторг прохожих.

https://hornews.com/history/erojrybak_iz_internetmema_ormalno_rasskazal_kak_poxudel_na_100_kilogrammov/