В работу над проектом включились озерские школьники

В рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды первый заместитель главы округа Иван Сбитнев и начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова встретились с учащимися школы №33.

На предложение принять участие в обсуждении темы откликнулись ребята с седьмого по одиннадцатый классы. 13 марта в кабинете географии собрались 34 человека, желающие принять участие в разговоре о благоустройстве лесопарковой зоны рядом со своей школой.

В начале встречи представители администрации рассказали о конкурсе, об опыте Озерска, о проектах, которые ранее уже были представлены на Всероссийский конкурс, о поддержке губернатора Алексея Текслера, который принял решение выделить средства проектам-победителям областного этапа. Организаторы встречи попросили школьников высказать любые предложения и свои мнения о благоустройстве. Результатом разговора стала договорённость о том, что к концу рабочей недели, к 20 марта, старшеклассники постараются в любой удобной для них форме представить свои предложения специалистам администрации.

Как пояснила заместитель директора школы №33 по воспитательной работе Татьяна Пургина, об этой встрече она постаралась рассказать во многих классах школы. В пятницу после уроков на встречу пришли те дети, кто заинтересовался. Среди них было немало неравнодушных и творческих ребят. В итоге, из тех, кто присутствовал, была создана рабочая группа (15 человек). В течение недели они пообещали подумать, что бы хотели видеть рядом со школой, и оформить свои идеи. Следует отметить, для школьников было очень важно узнать, что их мнение значимо для руководителей и жителей муниципалитета, и оно может помочь округу выиграть в конкурсе.

– Я считаю, что у молодых людей больше развита креативность мышления, поэтому наш вклад в эту работу будет очень полезным для округа, – отметил Дмитрий Ковальчук, ученик 11а класса. – Участвовать в конкурсе надо обязательно. Если не получится победить, то всё равно надо пробовать, а если всё получиться, то наш город будет выделяться среди других городов региона, будет красивым.

– Я думаю, что участие в конкурсе поможет нашему городу, потому что у нас немало таких лесопарковых зон, но они находятся в запущенном состоянии. О благоустройстве лесопарковой зоны рядом со школой мы часто говорили и дома с родными, поскольку я не только учусь в школе №33, но и живу рядом – на ул. Иртяшской, – поделилась своим мнением ученица 8а класса Анастасия Силич. – Этот лесочек живописный, но весной там бывает не пройти из-за грязи, маленькие дети там бегают, могут наткнуться на палку, на корягу, его конечно надо благоустроить.

– Я верю в то, что округ может победить. Многие проекты, о которых нам сегодня рассказывали, они уже реализовались. Я надеюсь, что всё задуманное случиться, и многие жители округа захотят включиться в эту работу, чтобы помочь. Я думаю, результат будет хороший, надеюсь, что округ выиграет, и Озерск станет ещё лучше, – подчеркнула ученица 8б класса Наталья Ерёмина.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42300/