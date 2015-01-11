Экстренное предупреждение

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): днем 17 марта на территории Челябинской области ожидается сильный ветер с порывами 17-22 м/с.

17 марта повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется ухудшение видимости, снежные заносы на дорогах, затруднение движения автотранспорта, образование заторов и увеличение количества ДТП.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42299/