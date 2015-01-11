Текслер предложил централизованно распределять медицинские маски по стране

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением организовать работу по централизованному распределению медицинских масок в субъекты страны по фиксированным ценам.

Алексей Текслер заявил, что на сегодняшний день в Челябинской области сформирован необходимый запас медицинских масок для медицинских учреждений, однако он обеспокоен дефицитом масок в аптеках и считает, что предлагаемая мера позволит создать в регионах неснижаемый запас и минимизировать последствия распространения коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что областной Минздрав признал дефицит медицинских масок в челябинских аптеках, но отметил его «искусственный характер», обусловленный тем, что отдельные граждане скупают «маски коробками». При этом все медицинские учреждения обеспечены масками в необходимом количестве, утверждают в министерстве.

Врачи напоминают, что здоровому человеку на улице маска не нужна; в случае необходимости следует использовать марлевую маску, которую после использования можно прокипятить и использовать повторно. В общественных местах маску можно использовать не более 1,5-2 часов.

https://dostup1.ru/medicine/Texler-predlozhil-tsentralizovanno-raspredelyat-meditsinskie-maski-po-strane_124833.html