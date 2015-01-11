В конце марта на Южный Урал придет аномальное тепло

На большей части России конец марта будет аномально теплым – к середине текущей недели воздух с берегов Атлантики принесет плюсовые температуры в регионы.

По данным синоптиков, теплый воздух с берегов Атлантики начнет поступать вглубь страны 16 марта, а к середине недели оттепели охватят даже северные регионы России. В центральных районах страны температурный режим войдет в рамки апрельского климата.

По информации Гидрометцентра России, в четверг в Челябинской области будет плюс восемь градусов днем, в пятницу незначительно похолодает до плюс шести. А в воскресенье прогнозируется плюс два градуса, пройдут осадки в виде мокрого снега.

https://dostup1.ru/society/V-kontse-marta-na-Yuzhnyy-Ural-pridet-anomalnoe-teplo_124830.html