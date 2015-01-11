«Стену Победы» в Озерске отремонтируют до 9 мая

Граффити на улице Семенова восстановят до Дня Победы: этого накануне потребовал глава округа Евгений Щербаков. Помимо рисунка восстановят и саму стену: она не выдержала осадков.

Работы над восстановлением всей композиции начнутся уже в ближайшие дни. По словам представителей управления капитального строительства и благоустройства, на это уйдет не меньше месяца. Обновить предстоит не только рисунок, но и само основание под ним. Здесь установят массивные бетонные панели, которые в дальнейшем раскрасит художник.

- Я готов к работе, сделаю новый эскиз, посвященный 75-летию Победы. После того, как будут произведены подготовительные работы, сразу приступлю к делу, - сообщает художник-граффитист Даниил Григорьев.

Напомним, ранее восстановить граффити на улице Семенова просили сами озерчане. Рисунок на стене пришел в негодность: краска начала отслаиваться, а со стены осыпалась штукатурка. Пять лет назад граффити здесь создали активисты общественной Молодежной палаты при Собрании депутатов округа и художник-граффитист Даниил Григорьев. «Улицы Победы» стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов.

-Проект очень символичный, и важно сейчас восстановить всё, что было здесь создано, - подчеркнул Евгений Щербаков во время личного визита на объект.

- Все, от кого это зависит, постараются сделать стену к 9 Мая. Установим здесь бетонные панели: их преимущество в том, что краска на их поверхности надежно закрепится. Панели установят так, что их не будет заливать водой с газона, который находится над стеной, так как именно вода, стекающая по стене, испортила прежний рисунок. Специалисты закупят качественную краску: она выдержит осадки и перепады температур. Важно, чтобы в год 75-летия Победы это место заиграло новыми красками, - отметил глава округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42314/