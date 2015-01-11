Поздравляем Актерское Трио «Трое» с дипломом лауреата II степени!

Накануне на сцене Свердловской Детской Филармонии (г.Екатеринбург) состоялся Открытый Гала-концерт II Всероссийского фестиваля-конкурса актёрской песни "Пой, Ласточка, пой", в котором приняли участие з.а.РФ Вохобжон Азимов, Андрей Иодловский и Юлия Гусева.

И вновь, наши замечательные артисты стали одними из лучших!

Этот замечательный коллектив существует уже десять лет. В этом году Трио «Трое» отметило свой юбилей концертом «Формула любви» на сцене театра «Наш дом».

Ежегодно озерское Трио принимает участие во всевозможных фестивалях, конкурсах и капустниках, и всегда члены жюри удостаивают их самыми лучшими наградами. Не смотря на плотный график занятый репетициями, спектаклями, премьерами, они каждый раз расширяют не только географию своих концертов, но и границы своего репертуара. И вот, уже буквально через месяц, наши артисты будут петь в Доме актеров на Арбате, в центре Москвы. Их творчество уникально, а харизма сильна. Не перестаём удивляться и восхищаться этой безумно талантливой троицей!