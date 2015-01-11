Коронавирус 2020. Стоит ли тратить деньги на антибактериальные средства

Антисептик – дезинфицирующее средство, которое используют при соблюдения правил гигиены для предотвращения передачи патогенных организмов. Как правило, такие вещества убивают до 99% бактерий и вирусов.

Антибактериальные гели являются намного эффективнее гигиенического мыла. В основе большинства таких средств – обычный медицинский спирт, уничтожающий и разные бактерии, и вирусы. А главное – делает это быстро, сообщает руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении.

С появлением антисептических растворов и гелей для рук поддержать гигиену вне дома стало гораздо проще. Производители делают антисептические средства для рук компактными, удобными в использовании. В большинстве своем такие средства защищают кожу от возбудителей заболеваний, дарят ощущение чистоты и свежести.

Антисептики предназначены строго для очищения рук и поверхностей вокруг. Их нельзя применять для обработки ран и тела в целом. При попадании антисептика в глаза следует немедленно промыть их водой. Также исключено применение антисептиков внутрь.

В период вспышки заболеваемости коронавирусом в 2020 году ВОЗ рассказала о главных мерах предосторожности и гигиены.

Мытье или обработка рук рекомендованы в следующих случаях:

После кашля или чихания;

До, во время и после приготовления пищи;

После обработки сырого мяса;

Перед употреблением пищи;

После посещения туалета;

После посещения улицы;

После контакта с животными или продуктами их жизнедеятельности.

Виды средств:

Гели

Они не растекаются, наносятся экономично и имеют длительный расход. Такая жидкость сама испаряется с поверхности рук, не оставляя следов.

Спреи

Выпускаются также антисептики в виде спрея. В них спирта больше и они имеют характерный запах. Правда, стоят такие варианты дороже, чем гелевые.

Салфетки

Наиболее практичный вариант, который всегда под руками, – салфетки. Это тканевые варианты, пропитанные специальным раствором. Ими можно при необходимости обработать не только кожу рук, но и поверхность стола, руль, телефон и так далее.

Крема

Дезинфицирующие средства в виде крема – наименее распространенный вариант. При этом они и менее практичные, т. к. преимущественно предназначены для борьбы с бактериями, а не вирусами.

Польза антисептиков очевидна – поддержание гигиены рук в условиях, когда более стандартные и привычные средства недоступны. Однако, по информации врачей, слишком активное применение антисептиков может быть чревато.

Антибактериальные средства нарушают микрофлору кожи, а у некоторых людей вызывают аллергию. Также частое применение подобных средств становится причиной того, что бактерии и вирусы адаптируются и становятся невосприимчивыми к компонентам антисептиков, а это довольно серьезная проблема для человечества в целом.

https://www.cheltv.ru/koronavirus-2020-stoit-li-tratit-dengi/