» СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 225 происшествий, возбуждено 19 уголовных дел, раскрыто 10.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 10 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 9 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 13 выездов.

Был составлен 281 административный протокол, в том числе:

за нарушение ПДД – 195 протоколов, выявлено 3 водителя за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 40

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 29 протоколов.

Осуществлен 1 выезд кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий и проведено 3 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск