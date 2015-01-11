Голосование по изменениям Конституции РФ пройдет 22 апреля

Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.

«Голосование по поправке в Конституцию будет проводиться, если эпидемиологическая ситуация позволит. Безопасность и здоровье граждан важнее всего», – сказал Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Глава государства заявил, что подписывать указ о голосовании без даты не имело смысла. «В соответствии с законом после издания указа мы должны проводить это голосование не раньше, чем через месяц, а можно позднее, причем срок – когда позднее – в законе не обозначен. Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», – уточнил Путин.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

На голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

https://dostup1.ru/politics/Golosovanie-po-izmeneniyam-Konstitutsii-RF-proydet-22-aprelya_124886.html