В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом

В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом. По данным местных СМИ, зараженной является жительница Екатеринбурга, вернувшаяся из отпуска в Италии.

На данный момент она находится в инфекционном отделении городской клинической больницы №40. По некоторым данным, карантинные меры приняты для родственницы девушки, встречавшей ее в аэропорту, а также водителя службы такси.

В пресс-службе уральского филиала Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент ничего не могут сказать по этому поводу. Связаться с ГКБ №40 на момент публикации не удалось.

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