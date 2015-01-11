С 15 апреля в Челябинской области будет ограничено движение большегрузов по дорогам регионального и муниципального значения

По информации Миндортранса, ограничение распространяется на транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн. «Если нагрузка на ось превышает норму, то движение машин и тракторов должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых министерством», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ограничение будет действовать с 15 апреля 2020 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток. Исключение составляют региональные дороги Обход Челябинска (протяженностью 118,9 км) и Вахрушево (Копейск – Долгодеревенское, 31,4 км).

Действие приказа Миндортранса Челябинской области не распространяется на транспортные средства, задействованных для ремонта и содержания дорог, а также в перевозке животных, продуктов питания, лекарств, горюче-смазочных материалов, угля, почтовых грузов, удобрений, ликвидации стихийных бедствий. Кроме того, ограничения не затронут пассажирские автобусы.

https://dostup1.ru/society/S-15-aprelya-v-Chelyabinskoy-oblasti-budet-ogranicheno-dvizhenie-bolshegruzov_124893.html