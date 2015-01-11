Ищем очевидцев!

В период времени с 18.00 часов 8 марта 2020 года до 09.30 часов 9 марта 2020 года, на улице Матросова – 35, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хонда Цивик».

После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

10 марта 2020 года, в период времени с 07.50 часов до 09.30 часов, на проспекте Победы - 15, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хундай I30». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

10 марта 2020 года, в период времени с 17.10 часов до 17.41 часов, на проспекте Карла - Маркса – 32, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Ниссан X - TRAIL». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск