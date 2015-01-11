Акция «Внимание, пешеход!»

Акция пройдет 19 марта в местах наиболее интенсивного движения пешеходов.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 19 марта 2020 года в период с 18.00 до 21.00 часа около нерегулируемых пешеходных переходов и в местах наиболее интенсивного движения пешеходов будут проведены акции «Внимание, пешеход!».

Каждый пешеход должен знать Правила дорожного движения:

Пункт 4.5. ПДД РФ

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Пункт 4.6. ПДД РФ

Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

Административный штраф за нарушения ПДД пешеходом – до 1500рублей. (12.29,12.30 КОАП РФ)