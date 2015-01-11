Похолодание до минус 14 ожидается в Челябинской области

Понижение температуры воздуха до минус 14 градусов ожидается в Челябинской области в ночь на воскресенье, 22 марта.

На сайте Челябинского ЦГМС сообщается, что предстоящей ночью в регионе будет от минус четырех до плюс одного, днем в пятницу – плюс 3-8. В ночь на субботу прогнозируется уже минус 1-6, днем 21 марта – до плюс пяти, в ночь на воскресенье – минус 4-9, при прояснении – до минус 14, днем 22 марта – от минус двух до плюс трех.

Ранее сообщалось, что в пятницу на Южном Урале пройдет мокрый снег с дождем, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах – местами сильная, порывы ветра до 18 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Poholodanie-do-minus-14-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_124951.html