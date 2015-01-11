Озёрск. Мероприятия по профилактике нового коронавирусного заболевания

19 марта состоялось расширенное заседание оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа. На основании протокола заседания штаба глава Озерского городского округа Евгений Щербаков постановил ввести на территории Озерского городского округа режим повышенной готовности.

До 10 апреля запрещается проведение на территории Озерского городского округа спортивных, зрелищных, публичных и иных досуговых и массовых мероприятий, деятельность кружков, секций, иных формирований, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) в муниципальных организациях независимо от количества участников.

Для общеобразовательных организаций округа объявляются каникулы с 21 по 29 марта.

С 30 марта по 11 апреля в общеобразовательных организациях вводится режим свободного посещения для обучающихся с организацией обучения отсутствующих с использованием дистанционных технологий при наличии соответствующего заявления родителей (законных представителей).

В дошкольных образовательных организациях вводится режим свободного посещения для обучающихся при наличии соответствующего заявления родителей (законных представителей) до особого распоряжения.

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение, а средне- специальным учреждения - на свободное посещение с учётом профиля и специфики обучения.

Режим работы общеобразовательных организаций в условиях профилактики коронавируса комментирует начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова:

- В сложившейся ситуации работу образовательных организаций решено организовать следующим образом: детские сады будут принимать детей в штатном режиме, за исключением тех воспитанников, чьи родители захотят оставить ребенка дома. В этом случае родители должны письменно уведомить руководителя детского дошкольного учреждения о своих действиях, а при возвращении ребенка в детский сад предоставить медицинский документ разрешительного характера. Схема эта в детских садах отработана и здесь проблем не должно быть.

В школах, кроме лицея № 39, с 21 марта по 29 марта объявляются единые плановые каникулы, завершающие третью четверть. За это время родители должны определиться, в какой форме их ребенок продолжит обучение с 30 марта по 11 апреля: будет ли он посещать уроки традиционно, либо останется дома для дистанционных занятий. В течение каникул родителям необходимо предоставить в свою образовательную организацию уведомление о выборе вида обучения. О своем решении они могут уведомить руководителей школ посредством электронной почты, но при этом обязательно продублировать письмо звонком по телефону.

Следует отметить, что дистанционное обучение предполагает использование портала Российской электронной школы. Каждая образовательная организация разработает нормативный акт, в котором пропишет, каким образом будет осуществляться связь между учителем и учениками: направляться задания, приниматься выполненные домашние работы и т.д. Помимо этого, в образовательных организациях для каждого педагога будет определено время, когда он сможет выйти на контакт с детьми для непосредственного общения через интернет (предоставить консультации, ответить на вопросы). Для этого созданы все условия.

Единственная образовательная организация, которой предстоит выполнить все эти условия в экстренном порядке – лицей №39. Здесь каникулы уже прошли и началась четвертая четверть. Родителям лицеистов предстоит сделать выбор с видом обучения и оформить все документы до понедельника, 23 марта.

Напомним, что на сегодняшний день в округе нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация о готовности служб, принявших участие в заседании оперативного штаба, будет опубликована дополнительно.