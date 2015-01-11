Из-за коронавируса в Челябинской области на карантине свыше 1 тыс. человек

В Челябинской области под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции находится 1 082 человека/

По информации регионального управления Роспотребнадзора, из общего числа 989 – это граждане России, 66 – Китая, четверо из Италии, 23 – граждане других стран.

За последние сутки обследовано на Covid-19 239 человек. Все результаты отрицательные.

«Случаев заболевания новым коронавирусом на территории Челябинской области не выявлено», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что под медицинское наблюдение попадают все прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии и других стран, где есть заразившиеся Covid-19.

В обсеварторе (противотуберкулезном диспансере), по данным на вечер 19 марта, находятся 16 человек – это граждане КНР, Египта и Вьетнама.

За сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции в 23 регионах. Общее число зараженных достигло 199.

В Роспотребнадзоре россиянам напомнили, что после путешествия или командировки важно уведомлять о возвращении региональный штаб по борьбе с новым типом коронавируса и соблюдать карантин дома в течение двух недель.

https://dostup1.ru/medicine/Iz-za-koronavirusa-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-karantine-svyshe-1-tys-chelovek_124964.html