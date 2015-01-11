День весеннего равноденствия: приметы и традиции

Астрономическая весна в 2020 году наступила 20 марта в 6.53 по московскому времени – в северное полушарие Земли придет весна, а в южное – осень.

Световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Продолжительность дня за месяц возрастает от 10 часов 43 минут до 13 часов 02 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.

Весеннее равноденствие исторически являлось началом Нового года у древних народов. Так повелось с языческих и сохранилось в традициях весенних праздников славян, зороастрийцев, мусульман и христиан.

Древние славяне праздновали наступление астрономической весны. Праздник назывался Комоедица-масленица и был связан с пробуждением медведя от зимней спячки. С приходом христианства праздник стал отмечаться перед Благовещением, которое по солнечному календарю приходится примерно на День весеннего равноденствия. А Масленица календарно отделилась от равноденствия и стала отмечаться перед Великим постом.

Новый год в День весеннего равноденствия до сих пор празднуют в Иране, Азербайджане, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане. Этот праздник называется Навруз. В России Навруз отмечается в Дагестане, Татарстане, Башкортостане и других территориях.

Согласно народным приметам, какая погода на равноденствие, такой она будет в ближайшие 40 дней.

Также считалось, что, если 20-21 марта стоит хорошая солнечная погода, значит, весна уже наступила; а если еще лежит снег и холодно – весна также будет поздней.

https://dostup1.ru/society/Den-vesennego-ravnodenstviya-primety-i-traditsii_124957.html