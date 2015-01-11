Падение на 11 градусов. Погода в Челябинской области на предстоящую неделю

Погода на Южном Урале обещает быть переменчивой. Эта рабочая неделя принесет как весеннее тепло днем, так и заморозки по ночам.

Этот понедельник, 23 марта, будет пасмурным. Синоптики обещают осадки в виде дождя со снегом. Температура днем составит всего 0 градусов. К вечеру заметно похолодает, воздух местами охладится до – 11 С. На дорогах будет гололедица.

Со среды весна даст о себе знать – потеплеет до +5 градусов. С четверга, 26 марта, в регионе установится днем вполне комфортная погода: +8 градусов. Правда, по ночам все еще возможны заморозки.

https://www.cheltv.ru/pogoda-v-chelyabinskoj-oblasti/