Ирина Гехт: Паника контрпродуктивна

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала южноуральцам, почему поводов для паники у них нет, несмотря на первый подтвержденный в регионе случай коронавируса, почему не нужно верить слухам и домыслам и еще раз призвала всех жителей к элементарной ответственности перед самим собой и окружающими.

Ирина Альфредовна процитировала слова профессора, доктора медицинских наук, ведущего инфекциониста Владимира Никифорова: «Инфекция не любит двух вещей: истерических дуг, как сейчас у нас и во всей остальной Европе, и панибратства, пофигизма».

По словам Ирины Гехт, появление первого случая коронавируса на многокилометровой территории Челябинской области, немало жителей который ездят отдыхать за границу, не стало неожиданностью. Власти к нему готовились и, как показал первый опыт, все службы сработали правильно.

«Медики отработали четко: получили информацию от миграционных служб, выехали на адрес, убедили в госпитализации. Провели эпиданализ: выявили контакты, провели забор анализа у контактных. Они отрицательные», - констатировала первый вице-губернатор, возглавляющая штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Но у обывателей оказалась своя точка зрения на этот счет и своя история произошедшего, которую активно обсуждают в социальных сетях и добавляют свои мрачные краски. Якобы, заболевший в течение недели после прилета гулял по городу, зажигал по ресторанам и барам, много с кем общался. На самом деле – молодой человек был госпитализирован через день и общался только с одним миассцем, который уже выявлен и обследован, заверяет Ирина Гехт.

Не подтверждается и информация о том, что все всё скрывают и никто никого ни о чем не предупреждал. «Информация сразу же передана в аэропорт Кольцово и отработаны все контакты по воздушному судну», - подчеркнула первый вице-губернатор.

По ее словам, заболевший чувствует себя удовлетворительно. Заболевание протекает в легкой форме.

«И та паника, которая сейчас возникает, контрпродуктивна. Она отвлекает врачей, эпидемиологов, инфекционистов, которые грамотно и четко выполняют свою работу 24 часа в сутки», - подчеркивает Ирина Гехт. Сейчас важно просто каждому (специалистам и жителям) четко и ответственно выполнять то, что им предписано. Не содавать видимость (как той, так и другой стороне), а досконально следовать предписаниям, четким инструкциям. Тем более, что это не трудно.

Первый вице-губернатор призывает жителей не сеять панику, доверять информации только из официальных источников и соблюдать все рекомендуемые меры по изоляции (для приезжающих) и профилактики (для всех остальных).

И ещё... Неужели трудно на две недели самоизолироваться, чтобы просто перестраховаться и не подвергать риску здоровье других. Понятно, что когда приезжаешь домой после длительного отсутствия, а там шаром покати, то приходится идти в магазин. Да и до дому из аэропорта нужно на чем-то добираться. Но все эти вопросы решаемы, если не подключаются пофигизм, равнодушие и "авось". Исправлять последствия этого будет сложнее.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/irina-geht-panika-kontrproduktivna