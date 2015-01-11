В Челябинской области откроют еще три лаборатории для обследования на коронавирус

В Челябинской области будут открыты еще три лаборатории для обследования на коронавирусную инфекцию (Сovid-19).

«Открываем еще три лаборатории, где по направлениям врачей будем тестировать тех, кто испытывает сомнения по поводу их ОРВИ и гриппа и имеет панические настроения, что у них коронавирус», - рассказала первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

Лаборатории будут открыты на базе областных больниц в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Любой житель области сможет обследоваться на коронавирусную инфекцию, но только получив направление врача.

На сегодня исследования на коронавирус проводятся в Челябинске на базе лаборатории центра эпидемиологии и гигиены.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-otkroyut-eshche-tri-laboratorii-dlya-obsledovaniya-na