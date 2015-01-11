Уважаемые родители, педагоги и обучающиеся образовательных организаций Озерского городского округа, подведомственных Управлению образования!

Как вы знаете, на территории Челябинской области и Озерского городского округа введен режим повышенной готовности до 10 апреля 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Ограничительные мероприятия по нашей области утверждены распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности», по Озерскому городскому округу – постановлением администрации округа от 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского городского округа ограничительных мероприятий», а также регламентированы приказом ФМБА России от 16.03.2020 № 52 «О мерах по повышению готовности к проведению противоэпидемических мероприятий».

В связи с этим информирую вас о следующем:

1. Дошкольные образовательные организации работают в штатном режиме с выполнением всех профилактических мер. Если кто-то из родителей выразит желание вывести ребенка из детского сада на какой-то период, должен написать заявление на имя руководителя с последующим предоставлением медицинского разрешительного документа для возобновления посещения детского сада.

2. Все школы с 21 марта по 29 марта организованно выходят на плановые каникулы, завершающие третью четверть.

С 30 марта возобновляется образовательный процесс. За это время родители должны определиться, в какой из двух форм их ребенок продолжит обучение в период с 30 марта по 11 апреля:

1 - традиционное посещение уроков в здании общеобразовательной организации, т.е. в обычном режиме

или

2 - дистанционное обучение в домашних условиях, но в соответствии с порядком, который будет уже к этому времени разработан и утвержден локальным актом в каждой школе в соответствии с учетом технических возможностей конкретного учреждения.

Для этого в течение каникул как можно раньше родителям необходимо направить в школу уведомление о выборе формы обучения. С формой уведомления вы все уже ознакомлены. О своем решении можно уведомить руководителей школ электронной почтой, но при этом обязательно продублировать письмо звонком по телефону.

Никто не имеет права настаивать на том, чтобы родители выбирали для всего класса или всей параллели какую-то одну форму обучения. Выбор осуществляет каждый родитель самостоятельно, и этот выбор не должен быть никем продиктован.

До начала четвертой четверти все, выбравшие форму дистанционного обучения, должны быть ознакомлены с порядком организации дистанционного обучения.

Если через некоторое время родители изменят свое ранее принятое решение о форме обучения, также направляют на электронную почту школы уведомление, но обязательно с последующим подтверждением телефонным звонком.

Единственная образовательная организация, которой предстоит выполнить все эти условия в экстренном порядке – лицей №39. Здесь каникулы уже закончились, и с 23 марта началась четвертая учебная четверть. Родителям лицеистов предстоит сделать выбор с видом обучения и оформить все документы до понедельника, 23 марта.

3. В учреждениях дополнительного образования (ДТДиМ, СЮТ, ДЭБЦ, ДЮСШ) образовательная деятельность приостановлена с 21 марта по 11 апреля.

В зданиях ДЮСШ (бассейн «Дельфин» и на пр.Победы,15-а) будут проходить только уроки физической культуры. Услуги жителям города предоставляться не будут.

4. С 21 марта по 10 апреля 2020 года запрещено проведение всех конкурсов, фестивалей, соревнований, развлекательно-познавательных мероприятий, посещение театров, выставок, экскурсий, не будут согласовываться выезды организованных групп детей (и дошкольного, и школьного возраста) за пределы городского округа.

На уровне области и округа работает горячая линия по вопросам организации образовательного процесса на период режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции:

Управление образования:

- 28169 – Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления;

- 72456 – Втехина Оксана Викторовна, заместитель начальника;

- 41994 – Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и дополнительного образования.

Министерство образования и науки Челябинской области

Телефон горячей линии: +7(351) 263-63-65.

Телефонами горячей линии можно воспользоваться по рабочим дням.

http://gorono-ozersk.ru/node/7151