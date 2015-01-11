Президент РФ выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ в связи с ситуацией с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «такая потребность возникла после совещания (24 марта) по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658, 122 тыс. находятся под наблюдением.

Выступление главы государства покажут по телевидению после 15.00 (мск).

https://dostup1.ru/society/Prezident-RF-vystupit-s-obrascheniem-k-rossiyanam-v-svyazi-s-koronavirusom_125119.html