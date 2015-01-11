В Челябинской области откладываются свадебные торжества

В Челябинской области с 26 марта отменяются выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака.

Торжественные церемонии заключения брака в ЗАГСах предлагается перенести на более поздний срок или сократить число участников до 10 (включая сотрудников ЗАГС)

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Заявления на предоставление услуг по государственной регистрации рождения, смерти, заключения или расторжения брака, усыновления (удочерения) принимаются в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Все консультации можно получить, не выходя из дома, по телефонам территориальных органов госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области или по телефонам его горячей линии: 8(351)266-64-96, 8(351)264-25-48.

ЗАГС г.Озёрска: 8 (351) 302-51-41

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-otkladyvayutsya-svadebnye-torzhestva