Полицейские Озёрска поощрили отряды юных инспекторов дорожного движения

Во Дворце творчества детей и молодежи города Озёрска прошла церемония награждения самых активных юных инспекторов движения и их педагогов.

Начальник ОГИБДД майор полиции Андрей Поцелуйко, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Наталья Архипова и руководитель управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова вручили благодарственные письма и памятные сувениры ребятам и педагогам, которые в школах создают агитбригады, «родительские дорожные патрули», «школьные патрули» и принимают участие в муниципальных профилактических мероприятиях.

В торжественной обстановке за вклад в организацию деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма были поощрены руководители отрядов юных инспекторов дорожного движения, которые стали лауреатами и победителями муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсов.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.