Информация о режиме работы школ и учреждений дополнительного образования

Согласно Указу Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25.03.20 №206, распоряжению Правительства Челябинской области от 25.03.2020 №149-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 №146-рп», в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), изменяется режим работы образовательных организаций.
Общеобразовательные организации (школы)
Образовательная деятельность приостанавливается:
- с 26 марта по 3 апреля в МБОУ «Лицей №39»;
- с 30 марта по 3 апреля во всех школах.
Следовательно, ни домашних заданий, ни занятий в дистанционном режиме также не будет.
Организации дополнительного образования (ДТДиМ, СЮТ, ДЭБЦ, ДЮСШ):
Образовательная деятельность приостанавливается с 30 марта по 3 апреля.
Телефоны «горячей линии» в рабочие дни продолжают работать:
Управление образования администрации Озерского городского округа:
2-81-69 – Горбунова Любовь Владимировна, начальник управления образования администрации
округа;
7-24-56 – Втехина Оксана Викторовна, заместитель начальника;
4-19-94 – Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и дополнительного образования.
Министерство образования и науки Челябинской области
Телефон горячей линии: +7(351) 263-63-65.