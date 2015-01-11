Информация о режиме работы школ и учреждений дополнительного образования

Согласно Указу Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25.03.20 №206, распоряжению Правительства Челябинской области от 25.03.2020 №149-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 №146-рп», в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), изменяется режим работы образовательных организаций.

Общеобразовательные организации (школы)

Образовательная деятельность приостанавливается:

- с 26 марта по 3 апреля в МБОУ «Лицей №39»;

- с 30 марта по 3 апреля во всех школах.

Следовательно, ни домашних заданий, ни занятий в дистанционном режиме также не будет.

Организации дополнительного образования (ДТДиМ, СЮТ, ДЭБЦ, ДЮСШ):

Образовательная деятельность приостанавливается с 30 марта по 3 апреля.

Телефоны «горячей линии» в рабочие дни продолжают работать:

Управление образования администрации Озерского городского округа:

2-81-69 – Горбунова Любовь Владимировна, начальник управления образования администрации

округа;

7-24-56 – Втехина Оксана Викторовна, заместитель начальника;

4-19-94 – Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и дополнительного образования.

Министерство образования и науки Челябинской области

Телефон горячей линии: +7(351) 263-63-65.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42436/