Коронавирус: Челябинская область перешла в режим самоизоляции

В Челябинской области на 31 марта 14 подтвержденных и восемь условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – это девятый показатель в стране, который, по словам губернатора Алексея Текслера, дает основания для введения режима самоизоляции на территории региона, поэтому вслед за 33 регионами.

На Южном Урале объявлен тотальный карантин. О других мерах по сдерживанию распространения инфекции и недопущению обрушения экономики региона – в обзоре Агентства новостей «Доступ».

САМОИЗОЛЯЦИЯ И ДИСЦИПЛИНА

Алексей Текслер ввел режим обязательной самоизоляции граждан на территории Челябинской области. Южноуральцев по всем каналам связи призывают оставаться дома. Сам губернатор очень эмоционален в этом вопросе: «Я обращаюсь к жителям Челябинской области. Дорогие друзья! Давайте покажем всей стране, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции. В Яндексе есть соответствующий сервис, который достаточно точно, в соответствии с геолокацией и другими данными определяют индекс самоизоляции в городах и в стране в целом. Призываю молодежь, оставайтесь дома! Считайте, что самоизоляция – это такой модный флешмоб. Это крайне важно! Мы покажем, что мы лучшие, лучше всех, кто уже ввел режим обязательной самоизоляции и тех, кто не ввел. Потому что мы ответственны, умеем заботиться о себе, своих близких, любим свой город, свою область, свою страну», – снова и снова обращается к жителям региона Алексей Текслер.

Кстати, о флешмобах. Алексей Текслер в своем Instagram вместе с врачами Областной клинической больницы № 2 присоединился к флешмобу #stayhomeforus – «Мы остаемся здесь ради вас – останьтесь дома ради нас»

И он вновь и вновь напоминает пожилым южноуральцам: звоните по «горячим линиям» социальных учреждений! Вам доставят продукты, лекарства! Эта работа, по словам губернатора, стоит на особом контроле.

В ходе брифинга 31 марта губернатор Челябинской области отметил, что главам всех муниципалитетов дано распоряжение выпустить на улицы машины с громкоговорителями, которые напоминали бы о необходимости соблюдения режима карантина и самоизоляции.

Руководство областного центра отреагировало немедленно: в Челябинске машина с громкоговорителями будет установлена на площади Революции, также сформировано четыре основных маршрута, которые охватят все районы города, дополнительные экипажи будут передвигаться от парка имени Гагарина до стадиона имени Е. Елесиной, а также вдоль Лесопарковой, на участке от памятника Курчатову до улицы Худякова.

Кроме того, глава города Наталья Котова поручила решить вопрос о дезинфекции улиц: «Нужно начинать мыть город, потому что та пыль, которая поднимается в воздух, не способствует здоровью наших горожан. Нужно определиться с моющими средствами – шампунями и дезрастворами с учетом мнение санитарных врачей и опыта других городов. Речь идет о дополнительных финансовых средствах, которые будут направлены на закупку. Поэтому ваша задача – посчитать необходимый объем, финансовую необходимость и указать сроки», – обратилась мэр к подрядчикам.

Первые колонны дезинфекторов в сопровождении экипажей ГИБДД выйдут на улицы областного центра уже во вторник, 31 марта, с 16 до 22 часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Как следует из текста распоряжения губернатора Алексея Текслера, граждане не должны покидать места проживания и пребывания, «за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью». Также запрет на передвижение не распространяется на тех южноуральцев, кто следует к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена.

Граждане обязаны соблюдать дистанцию при появлении в магазинах, аптеках и медучреждениях – расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси.

«Обязать органы государственной власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории, включая прилегающую», – говорится в распоряжении.

Выгуливать домашних питомцев разрешено на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, выносить мусор – до ближайшего места накопления отходов, ходить за продуктами питания и товарами первой необходимости – также до ближайших магазинов.

Ограничения на передвижения не распространяются на медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, Роспотребнадзора, МЧС.

МЕДИЦИНСКИЕ МЕРЫ

По тестированию на коронавирус. За сутки 30 марта в Челябинской области проведено 877 тестов. Однако это число будет увеличено в соответствии с поручением президента России. «Регион уже сегодня получил 3 тысячи дополнительных тест-систем. Основная лаборатория Роспотребнадзора полностью укомплектована всеми тестами, получаем их ежедневно», – сказал Алексей Текслер.+

Он также дал распоряжение проверять на коронавирус всех, у кого есть подозрение, кто болеет ОРВИ и другими вирусными инфекциями. «Уже в ближайшее время будет информация и четкие понятные инструкции для жителей, где и как эти анализы сдать, не создавая очереди в больницах», – отметил он.

КАК ПРОХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19

О том, как организована работа по тестированию проб в СПИД-Центре Челябинска, рассказывает заместитель министра здравоохранения Южного Урала Евгений Ванин:

- В первую очередь, нами налажена маршрутизация привоза биологического материала в СПИД-центр. Разделены потоки: пробирки с пробами на коронавирус уходят по лестнице налево на второй этаж центра, пробы с ВИЧ – направо. Пробы – упакованный в пробирки биоматериал – доставляет курьер, специально обученный медицинский работник. Транспортный контейнер курьер оставляет в специальном окне, а затем покидает здание.

Далее приступают к работе сотрудники лаборатории. Взятый у пациента материал из носа и зева помещается в многокомпонентную среду, состоящую из бычьего альбумина, сочетания антигрибковых и антибактериальных препаратов. В данной среде и живет вирус, который в течение 6 часов поступает в лабораторию.

В лаборатории материал проходит несколько этапов: сортировка, подготовка к исследованию и инактивация. Первый этап – это так называемый этап подготовки биологического материала. Здесь происходит сортировка и дезактивация всего поступившего материала. После процесса обеззараживания материал регистрируется. Дезактивация – это процесс снятия биологической опасности и биологической активности с вирусного материала, для того чтобы он был безопасен для дальнейшей работы.

Затем проба передается на этап молекулярной диагностики. В процессе вирусная составляющая раскладывается на рибонуклеиновую кислоту (РНК), делается ДНК-матрица, размножается и происходит считывание результатов. И мы получаем на выходе результат – положительный или отрицательный. Если положительный – материал отправляется в Новосибирск на экспертную оценку. После материал утилизируется.

Нагрузка на медиков выросла колоссально, и регион, по словам губернатора, окажет дополнительную поддержку тем, кто стоит сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. «Рассматриваются меры стимулирования медработников – рост оплаты труда, премирование. В первую очередь, речь идет о врачах и медработниках инфекционных отделений. Мы понимаем, что дополнительная нагрузка существенная на все первичное звено, поэтому рассматриваем меры стимулирования медработников всех медучреждений, а не только тех, которые работают с коронавирусом. Мы сделали заявку на дополнительное финансирование в федеральный центр и изыскиваем резервы в региональном бюджете», – заявил Алексей Текслер утром 30 марта.

Вечером того же дня стало известно, что Челябинская область получит более 1,3 млрд рублей на борьбу с новой инфекцией из федерального бюджета. Деньги, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пойдут «на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций (...) для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией».

Но и не дожидаясь федеральных средств область начала готовить коечный фонд – на случай резкого ухудшения ситуации. Так, в южноуральской столице под нужды пациентов с COVID-19 перепрофилирована областная клиническая больница № 2. Там он осмотрел родильное отделение, где сейчас развернуты койки для беременных с подтвержденной коронавирусной инфекцией (пока таких пациенток в регионе нет), а также тех, у кого есть подозрения на новую инфекцию. В родильном доме развернуто уже 98 мест и есть возможность увеличения этого количества; здесь также есть три аппарата ИВЛ и запас индивидуальных средств защиты, Минздрав в ближайшее время обеспечит дополнительные аппараты ИВЛ.

«Дополнительно к тем инфекционным отделениям в регионе, где порядка тысячи коек, хотим создать для борьбы с коронавирусом еще 2 300 коек. По тем нормативам, которые у нас есть, объем должен быть меньше, но тем не менее, мы себе поставили задачу сделать дополнительный объем. Из федерального бюджета на эти цели получаем 1,3 млрд рублей. Мы видели областной больнице № 2, как ведется работа по перепрофилированию. Задача поставлена жестко – за три дня эту работу завершить, полностью подготовить для приема тяжелобольных от коронавируса, если у нас такие будут. Таким образом, всего в регионе планируем развернуть дополнительно порядка 16 больниц. Мы готовимся к самым непростым сценариям в надежде на то, что у нас этого не случится», – прокомментировал губернатор в ходе визита в медучреждение.

Также в рамках рабочей поездки Алексей Текслер побывал в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины, где готовы к работе после масштабной реконструкции операционный блок и отделение реанимации. Финансовые вложения составили порядка 436,6 млн рублей, из них 146,7 млн – это средства областного бюджета. Основная доля затрат пришлась на оснащение самым современным оборудованием.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

В Челябинской области утвержден второй пакет мер поддержки малого бизнеса – будут снижены ставки по ряду налогов, сообщил Текслер на брифинге 31 марта.

Так, при использовании УСН (упрощенной системы налогообложения) ставка по объекту налогообложения «доходы» снизится с 6% до 1% , «доходы минус расходы» – с 10% до 5%, на ЕНВД (единый налог на вмененный доход) ставка снизится до минимального порога – 7,5% (вместо сегодняшних 15%). По патентной системе налогообложения меняется расчет платежа так, чтобы он составлял 1 рубль.

«Таким образом, фискальная нагрузка снизится для 20 тыс. микро-, малых и средних предпринимателей», – отметил губернатор.

Он отметил, что МФЦ «Территория Бизнеса» будет докапитализирован на 290 млн рублей. Средства пойдут, в том числе, на льготные займы до 3 миллионов рублей под 1% годовых (сегодня 6%) с отсрочкой первого платежа по основному долгу на 6 месяцев и поручительства гарантийного фонда со сниженной стоимостью – 0,5% вместо 1,5%. «Для тех, у кого уже есть микрозаймы в “Территории Бизнеса” и поручительство гарантийного фонда, условия будут пересмотрены, кредиты при необходимости реструктурированы. Все поручения даны», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что данные меры поддержки будут применяться к предпринимателям, сохраняющим рабочие места. «Введем такой критерий – его раньше не было. Это для нас важно. Таким образом, финансовую поддержку смогут получить около 250 предприятий с сохранением около 3 тыс. рабочих мест», – отметил Алексей Текслер.

Также планируется значительное расширение использования такой меры поддержки, как социальный контракт. «Он ограничивался 30 тыс. рублей, ей воспользовалось всего 107 человек. Планируем повысить сумму до 80 тыс. рублей и на порядок увеличить количество семей, которые смогут воспользоваться этой мерой поддержки», – подчеркнул губернатор.По его словам, этот пакет не является исчерпывающим: «Продолжаем наблюдать за ситуацией, возможно снижение имущественного, транспортного и единого сельскохозяйственного налога. Эти меры в проработке», – добавил он.

На сайте министерства промышленности Челябинской области открыта рубрика по оперативному информированию о ситуации с коронавирусом. Здесь можно найти:

- рекомендации работодателям и работникам;

- телефоны «горячих линий»;

- перечень товаров первой необходимости;

- меры поддержки бизнеса и др.

По возникающим вопросам можно звонить на «горячую линию» Минпрома по телефону 8 (351) 214-14-63.

Перечень товаров первой необходимости (23 наименования): медицинские маски, антисептики, салфетки, мыло, зубная паста и щетки, порошок, свечи и спички, шампуни, подгузники и пеленки, детский крем от опрелостей, бутылочки для кормления, соски-пустышки, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары.

Из изначального перечня были исключены: автозапчасти, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, оборудование компьютерное, электронное и оптическое, предметы садово-огородные и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОДУКТАМИ

Главное – не допустить нарастания панических настроений, полагает губернатор и в очередной раз развенчивает слухи и домыслы о дефиците продуктов и росте цен на них: «Министерство сельского хозяйства в ежедневном режиме мониторит ситуацию и цены в основных торговых сетях региона на продукты первой необходимости», – отметил Алексей Текслер.

Его слова подтвердил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин: «Министерством в ежедневном режиме ведется мониторинг цен в основных торговых сетях региона на продукты первой необходимости. Этот список включает 32 позиции (хлеб, соль, сахар, консервы, мясо различных видов, макаронные изделия, чай, детское питание и т.д.). В этом же режиме по этим продуктам учитываются запасы в торговых сетях в пересчете на дни торговли, исходя из текущих темпов продаж. Это позволяет иметь представление, на какие товары повышается потребительский спрос, отслеживать причины, принимать меры реагирования».

Он отметил оперативную работу торговых операторов, которые, учитывая недавний ажиотаж по сахару, соли, смогли не только удовлетворить возросший спрос и снизить тем самым излишнюю активность покупателей, но и сделать необходимые запасы на своих складах. «На этой неделе цены в сетях на продукты первой необходимости остаются без колебаний (не повышаются и не снижаются)», – добавил он.

Напомним, регион полностью обеспечивает себя такими важными продуктами, как мука, мясо птицы и свинины, макаронные и крупяные изделия, хлебопродукты, яичная продукция, картофель. Также в значительной мере за счет собственного производства достигается обеспеченность молочными продуктами. Недостающий объем продуктов компенсируется за счет ввоза. В торговых сетях сохраняют ритмичные поставки овощей и фруктов, которые осуществляются с хабов, расположенных на территории России. На элеваторах и складах имеется более 900 тыс. т зерна, 30 тыс. т масличных культур, более 20 тыс. т картофеля. Ситуация с обеспечением населения продуктами питания еженедельно рассматривается на оперативном штабе, который проводит федеральный Минсельхоз в режиме видео-конференц-связи.

Кроме того, отметил министр, в сельскохозяйственных муниципальных районах Челябинской области осуществляется подготовка к посевной кампании. Необходимые материальные ресурсы для ее проведения все есть. В середине апреля планируется, что аграрии выйдут в поле для проведения первых операций по подготовке почвы к яровому севу. По оперативным данным, посевная площадь сельскохозяйственных культур пусть незначительно, но снова увеличится в этом году. Среди регионов Уральского федерального округа это самый большой посевной клин – почти 2 млн гектаров.

Между тем, завтра в Озёрском городском округе состоится заседание Оперативного штаба, в ходе которого будет принято решение, как и каким образом эти меры будут работать в ЗАТО Озёрск.

https://dostup1.ru/society/Koronavirus-Chelyabinskaya-oblast-pereshla-v-rezhim-samoizolyatsii_125315.html