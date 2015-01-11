Пенсии повысят, тарифы обнулят: что изменится в России с апреля 2020

В России вступают в силу новые законы – пенсии повысят, ипотеку сделают доступнее, тарифы обнулят. Об этих и других изменениях апреля.

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ

С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, в России будут проиндексированы на 6,1%. Повышение коснется около 4 млн россиян, в том числе участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей; работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9,85 тыс. рублей.

МАТКАПИТАЛ ДАДУТ «АВТОМАТОМ»

С 15 апреля после рождения ребенка сертификат на материнский капитал будет оформляться автоматически, как только родители зарегистрируют малыша и им выдадут свидетельство о рождении. То есть родителям не нужно собирать справки и делать запрос на выдачу сертификата. Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно от других ведомств.

Данное изменение не касается родителей с приемными детьми.

ИПОТЕКУ СДЕЛАЮТ ДОСТУПНЕЕ

Снижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая будет выдаваться гражданам с 1 апреля. Это обеспечит доступность ипотечного кредитования, но не в плане процентной ставки, а в плане получения кредита.

БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ УДЕШЕВЯТ

С 1 апреля Центробанк обнуляет свои тарифы для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей. Благодаря этому граждане смогут бесплатно или с минимальными комиссиями переводить деньги с карты на карту банков в этой системе. Срок обнуления тарифов ЦБ – до 30 июня 2022 года.

НАЛОГОВАЯ НАПИШЕТ SMS

Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью SMS-сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал. Для этого у них должно быть согласие гражданина в письменной форме.

ЗА АТТРАКЦИОНАМИ ПРОСМОТРИТ ТЕХНАДЗОР

С 9 апреля аттракционы, даже передвижные, будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки. На каждом аттракционе при входе должны разместить государственный регистрационный знак.

ЦЕНЫ ПОЛИСОВ ОСАГО ПЕРЕСЧИТАЮТ

С 1 апреля коэффициент бонус-малус (КБМ – индивидуальный коэффициент водителя, который позволяет получить скидку за безаварийное вождение) будет пересчитан для всех владельцев транспорта. Если с 1 апреля 2019 года машина не попадала в ДТП и водитель не обращался за страховкой, то с 1 апреля 2020 года он получит скидку. Для тех, кто стал виновником аварии – с 1 апреля КБМ поднимется.

ВВЕДУТ НОВЫЙ ПОРЯДОК СПОРОВ О СТРАХОВАНИИ

С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Прежде чем оспорить назначение обеспечения по страхованию в суде, нужно будет сначала подать жалобу, адресованную руководству страховой компании.

Кроме того, расширен перечень мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства здравоохранения РФ. В него вошли выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

https://dostup1.ru/society/Pensii-povysyat-tarify-obnulyat-chto-izmenitsya-v-Rossii-s-aprelya-2020_125330.html