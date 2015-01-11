В Озерском городском округе управляющие компании приступили к дезинфекции жилых домов

Мера направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Обрабатываются места общего пользования: ручки дверей в подъездах, выключатели, кнопки домофона и лифта, а также перила.

В управляющей компании «Маяк» разъяснили алгоритм обработки:

- Обработка будет производиться три раза в день: входные двери, почтовые ящики и перила. Мы надеемся, что люди начнут воспринимать всерьез введенный режим самоизоляции и по возможности не выходить из дома. В свете последних событий стараемся внести свой вклад, чтобы в городе угроза распространения коронавируса была минимизирована. Пересмотрели бюджет, нашли средства на дезрастворы.

-Все контактные поверхности обрабатываются 3-4 раза в день дезинфицирующим средством «Деохлор», купленным на собственные средства, - рассказали в управляющей организации «ОзерскСтройЖилСервис».

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Наталья Левина пояснила:

- Все управляющие организации округа были проинформированы о необходимости регулярной обработки дезсредствами. Федеральное медико-биологическое агентство РФ разработало рекомендации, с какими именно составами можно и нужно работать. Дезинфицирующие средства должны применяться в концентрациях, используемых для режимов дезинфекции при вирусных инфекциях при строгом соблюдении мер безопасности.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42496/