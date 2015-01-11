Отделения Почты России возобновят работу 2 апреля

Отделения Почты России 2 и 3 апреля будут работать в стандартном режиме – клиентам будет предоставлен весь перечень услуг.

Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

Будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

Почта России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

https://dostup1.ru/society/Otdeleniya-Pochty-Rossii-vozobnovyat-rabotu-2-aprelya_125365.html