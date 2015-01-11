О текущей ситуации на 2 апреля по недопущению распространения коронавирусной инфекции

В Озерском городском округе на домашнем карантине под контролем медиков Клинической больницы № 71 находится 233 человека. Признаки инфекционного заболевания (кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры) у изолированных отсутствуют.

Отметим, что всего с карантинного учета снято 69 человек.

Выявлено два условно подтвержденных результата после проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Вьетнама и из Франции. У этих граждан клинических проявлений заболевания нет. В настоящее время пробы отправлены на исследование в новосибирскую лабораторию "Вектор".

Напомним, в Озерском городском округе введен режим самоизоляции до особого распоряжения. Самоизоляция предполагает нахождение дома. Запрещается покидать дома и квартиры за исключением выходов на работу, в ближайшие магазины и аптеки. Кроме того, разрешается гулять с животными на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

По информации управления социальной защиты населения, на сегодняшний день на телефоны «горячей линии» обратились 334 человека с различными вопросами, было выполнено 48 заявок по доставке продуктов и лекарств жителям старше 65 лет. Заявки выполняют сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения и волонтеры.

Продолжается прием заявок от пожилых граждан на доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств по телефонам 9-04-26, 5-56-45.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42506/