Владимир Путин выступит с очередным обращением 2 апреля

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступит с очередным обращением к россиянам, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Его запишут во второй половине дня, его покажут в эфире после 16:00 по московскому времени.

Предыдущее телеобращение президента состоялось 25 марта, оно касалось темы борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России. Тогда Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, рассказал о мерах поддержки населения и бизнеса, а также о новых налогах, которые вводятся в стране на этот период. Начало обращения 25 марта задержалось на полтора часа (изначально его должны были выпустить в эфир в 15:00 по московскому времени).

Что важно знать:

Общее число заразившихся в стране достигло 3548 человек. За сутки с 1 на 2 апреля выявлен 771 новый случай. Всего с начала вспышки COVID-19 в России скончались 30 человек. 235 — выздоровели.

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