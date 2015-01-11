В Челябинской области резко подскочит давление и похолодает до –12

Атмосферное давление в Челябинской области в течение суток повысится с 733 до 745 мм ртутного столба при норме 742 мм – при прояснении ночью похолодает до минус 12 градусов.

Медики говорят, что при перепадах атмосферного давления больше всего страдают люди с гипертонической болезнью, им следует принимать профилактические меры, чтобы не спровоцировать криз: следить за артериальным давлением и пульсом, не пропускать прием лекарственных препаратов.

В пятницу, 3 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночные температуры составят минус 2-7 градусов, при прояснении похолодает до минус 12. Днем потеплеет до плюс 6-11 градусов. Местами порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-rezko-podskochit-davlenie-i-poholodaet-do--12_125388.html