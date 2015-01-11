В Челябинской области выявили 170 нарушений карантинного режима

По данным на 1 апреля, на территории Челябинской области выявлено 170 нарушений карантинного режима – материалы направлены в подразделения Роспотребнадзора для принятия решений.

Полицейские патрулируют городские парки, скверы, ТРК и другие общественные места. С гражданами проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Также полицейские раздают агитационные листовки и просят без крайней необходимости не выходить на улицу.

До людей пожилого возраста доводится информация о необходимости беречь и заботиться о своем здоровье и минимизировать контакты с окружающими. Всего проведено 5 303 проверки лиц, находящихся на самоизоляции.

Организовано оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства. Стражи порядка на служебных автомобилях, находясь на маршруте патрулирования, по громкой связи призывают граждан соблюдать режим обязательной самоизоляции.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vyyavili-170-narusheniy-karantinnogo-rezhima_125378.html