В Челябинской области медработников проверят на коронавирус

В Челябинской области начали обследовать медицинский персонал, который работает с зараженными коронавирусом южноуральцами, – об этом на брифинге 2 апреля заявил губернатор Алексей Текслер.

Исследование проводят при наличии любых жалоб медиков, уточнил глава региона.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, исследование на коронавирус медработникам, контактировавшим с носителями COVID-19, проводят один раз в неделю, а при наличии симптомов – немедленно.+

Напомним, в Челябинской области медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, в марте получат прибавку к окладу 20%.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-medrabotnikov-proveryat-na-koronavirus_125384.html