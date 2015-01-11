Южноуральцев 65+ с признаками ОРВИ начнут тестировать на COVID-19

Южноуральцев старше 65 лет с признаками респираторных инфекций начнут тестировать на COVID-19 с понедельника, 6 апреля.

«С понедельника начнется исследование граждан старше 65 лет, имеющих признаки ОРВИ или хронические заболевания. Постепенно категорию тех, кто может пройти исследование, будем расширять», – рассказал губернатор на брифинге 2 апреля.

В настоящее время уже начато обследование медработников, которые берут анализы и непосредственно работают с больными. «Медикам дана рекомендация при малейших жалобах и симптомах обращаться за помощью», – сказал Текслер.

Он добавил, что 1 апреля проведено 862 исследования.

Ранее сообщалось, что в регионе есть возможность проводить 2-2,3 тыс. тестов ежедневно.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Челябинской области достигло 21, предварительно подтвержденных – семь.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsev-65-s-priznakami-ORVI-nachnut-testirovat-na-COVID-19_125370.html