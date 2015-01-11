Все самое важное о коронавирусе в Челябинской области

В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлили до 19 апреля – с 6 апреля все школы и учреждения среднего профессионального образования переходят на дистанционный режим работы.

Южноуральцам запрещается выходить на улицу без особой необходимости. Для поддержки уровня занятости и тех людей, которые остались без работы, из бюджета региона, по предварительным данным, выделят около 3 млрд рублей. Увеличатся пособия по безработице, матери-одиночки и многодетные семьи получат продуктовые наборы. Подробности – в материале Агентства новостей «Доступ».

СТАТИСТИКА COVID-19

За сутки новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила два новых случая заражения. Всего по области подтвержден диагноз у 23 человек. Из них 12 человек из Челябинска, 5 – из Кизила, 2 – из Магнитогорска, 2 – из Бредов, по одному в Златоусте и Миассе.

Условно положительных за последние сутки – 1, всего ожидают подтверждения диагноза из «Вектора» 5 человек. Это два человека из Челябинска, два из Верхнеуральска и один из Магнитогорска.

У всех заболевших болезнь протекает в легкой форме. Семеро переносят заболевание без проявлений болезни, у одного заболевшего диагностирована пневмония в легкой форме. Среди условно подтвержденных – три пневмонии средней степени тяжести.

С понедельника, 6 апреля, к проведению анализов на коронавирус планируют привлечь две частные лаборатории. Это «Инвитро» и «Лотос».

САМОИЗОЛЯЦИЯ

Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля включительно. Он может быть сокращен, если в регионе не будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом на 14-й день после регистрации последнего случая. Важно учитывать инкубационный период болезни, который составляет две недели.

В Челябинской области временно не работают библиотеки и досуговые заведения. А также предприятия общепита (кроме тех, кто обеспечивает питание работников); розничная торговля (кроме аптек и товаров первой необходимости, продовольствия, зоотоваров). Закрыты дома отдыха, санатории, горнолыжные центры и курорты, стоматологии, за исключением случаев неотложной и экстренной помощи.

Усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан по линии ГУ МВД. В полиции создали базу всех граждан, получивших постановления Роспотребнадзора об обязательной изоляции – это около 5 тыс. человек. На границах Челябинской области выставлены усиленные посты ДПС.

Южноуральцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. Выходить на улицу только в необходимых случаях: на работу, в магазин или аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор. Важно соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать дистанцию 1,5-2 метра от прохожих.

ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ

С понедельника, 6 апреля, школы и заведение среднего профессионального образования переходят на дистанционное обучение.

«Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. Школы, учреждения среднего профессионального образования и вузы с понедельника перейдут в режим электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учителя будут выходить на рабочие места только в случае, если у них нет технической возможности вести образовательный процесс из дома, и они не входят в группу риска», – сообщил губернатор Алексей Текслер.

Для выпускников 9-х и 11-х классов будет запущен образовательный интернет-канал, на котором будут разбираться наиболее сложные темы итоговых аттестаций. Затем портал будет работать и с другими школьниками.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

По словам губернатора, в сложившихся условиях важно сохранить рабочие места и оказать поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

С апреля будет введена региональная доплата к пособию по безработице. Общая сумма выплаты с учетом федерального пособия составит 15 тыс. рублей.

Правительство Челябинской области разрабатывает дополнительный пакет поддержки для матерей-одиночек и многодетных семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Эти граждане смогут рассчитывать на помощь продуктами местных товаропроизводителей.

Увеличится и доплата для медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. Доплата врачам составит 100% от среднемесячного дохода, среднему медперсоналу – 50%, младшему – 30%. Врачам скорой помощи, работающим с такими пациентами, будет установлена доплата в размере 80% от среднемесячного дохода, среднему персоналу – 40%, фельдшерам и иному персоналу – 20%.

Врачи подразделений первичной медико-санитарной помощи получат доплату в размере 80%, средний медицинский персонал – 40%, младший – 20%.

https://dostup1.ru/society/Vse-samoe-vazhnoe-o-koronaviruse-v-Chelyabinskoy-oblasti_125415.html