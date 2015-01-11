В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства, власти Челябинской области оперативно воспользовались предоставленным федеральным законом правом в 2020 году продлевать сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.

Федеральный закон был принят первого апреля, а уже третьего апреля Алексей Текслер подписал постановление об отсрочке по уплате налогов.

Льготой могут воспользоваться предприниматели при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСН), при применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и при применении патентной системы налогообложения.

Решение позволит предпринимателям временно высвободившиеся денежные средства вновь отправить в оборот, сохранить работоспособность бизнеса и рабочие места.

«Введение отсрочек по уплате налогов – это первая мера поддержки бизнеса из ранее представленного губернатором пакета решений по поддержке предприятий в ситуации распространения коронавируса, - отмечают в правительстве. - Следующий шаг – поддержка ЗСО региона законодательной инициативы Текслера по снижению налогов».

https://uralpress.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-vvodyatsya-otsrochki-po-uplate-nalogov-dlya-malogo-i-srednego