Ветер на Южном Урале усилится до 27 м/с – штормовое предупреждение

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области – в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ухудшение погодных условий ожидается в предстоящие двое суток, 6-7 апреля: «В горных районах Челябинской области пройдут сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами возможно установление временного снежного покрова, на дорогах – сильная гололедица. В понедельник, 6 апреля, в отдельных районах возможно сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах, днем усиление ветра до 18 метров в секунду, 7 апреля – до 22-27 м/с», – говорится в сообщении.

Согласно прогностической карте предупреждений Гидрометцентра РФ, в Челябинской области в предстоящие двое суток ожидается оранжевый уровень опасности.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС распространило штормовое предупреждение: «Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровель, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах».

https://dostup1.ru/society/Veter-na-Yuzhnom-Urale-usilitsya-do-27-ms--shtormovoe-preduprezhdenie_125443.html