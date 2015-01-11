Минсоцотношений Челябинской области объявляет набор волонтеров в помощь комплексным центрам социального обслуживания населения

Система социальной защиты населения Челябинской области в настоящее время оказывает помощь одиноким пожилым гражданам старше 65 лет в приобретении продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости.

На телефоны горячей линии минсоцотношений уже поступило более 22 тысяч звонков, отработано более 6 тысяч заявок на доставку продуктов. Эта работа будет продолжаться весь период действия карантинных мероприятий, и помощь волонтеров лишней не будет.

«В системе трудится более 15 тысяч сотрудников, все они сейчас на местах, чтобы обеспечить бесперебойную выплату различных пособий, оказание услуг гражданам, находящимся в стационарных учреждениях. Но главная нагрузка легла на плечи тех, кто непосредственно работает с населением, доставляет продукты и другие предметы первой необходимости, — пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина. — В связи с увеличением сроков самоизоляции возникла необходимость в дополнительных ресурсах. Мы приглашаем неравнодушных граждан стать нашими волонтерами!»

Кто может быть волонтером?

Волонтером может стать житель Челябинской области в возрасте от 18 до 45 лет. Желательно иметь опыт волонтерской деятельности или работы в социально ориентированной некоммерческой организации. Если такого опыта нет, но есть желание – приходите!

Для этого нужно заполнить анкету по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1R9j2Jm5RLUEtguUYwhJQIveZvoYU9aLJtQkiJYM9y6k/edit?usp=sharing.

Контактные телефоны (351) 721-62-10, 721-95-50 (с 9:00 до 17:00, без выходных).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42529/