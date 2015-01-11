Спецмашины на базе шасси «Урал» продолжают обрабатывать улицы Челябинска

Специальные автомобили, созданные на базе шасси «Урал», приступили в конце прошлой недели к обработке улиц Челябинска дезинфицирующим раствором с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции – только за первый день был успешно обработано более 100 километров дорог южноуральской столицы. Работа продолжается в ежедневном режиме. Работают тепловая машина гололедная ТМГ-ЗА-01 и аэродромная комбинированная поливомоечная машина АКПМ-3У, изготовленные на «Заводе СпецАгрегат» (Миасс). В основе спецмашин – надежное, высокопроходимое шасси «Урал-4320» производства автомобильного завода «Урал». В настоящее время «Уралы» продолжают трудиться, обрабатывать улицы Челябинска и оказывать помощь в борьбе с коронавирусом.

Автомобили «Урал» – мощные, надежные, неприхотливые – выполняют самые различные функции и миссии, служат базой для размещения огромного количества специального навесного оборудования. Благодаря своим уникальным качествам – высокой проходимости, выносливости, надежности – автомобили «Урал-4320» с колесной формулой 6х6 регулярно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе и в различных странах мира. Шасси «Урал» служит основой для создания большого количества спецтехники, которая регулярно и высокоэффективно выполняет самые различные задачи, в том числе в условиях бездорожья.

Все автомобили семейства «Урал» могут эксплуатироваться на всех типах дорог и на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. Высокая эффективность в эксплуатации, функциональность, надежность и ремонтопригодность, проходимость на грани возможного для колесной техники обеспечивают широкую применяемость автомобилей в различных сферах.

Как сообщалось ранее, миасский кластер производителей спецтехники совместно с Союзом промышленных предприятий «За развитие Миасса» и автомобильным заводом «Урал» направили в правительство РФ информацию о готовности в предельно сжатый срок выпустить 400 таких машин. Автомобильный завод «Урал» включен в список предприятий Челябинской области, работающих во время режима обязательной самоизоляции.

Уральские внедорожники в разные годы были задействованы в спасательных операциях в Индокитае, Новом Орлеане, Мексике, где происходили землетрясения, цунами, наводнения. С помощью «Уралов» удавалось преодолевать водные преграды, перевозить пострадавших, эвакуировать транспорт. Способность автомобиля «Урал» преодолеть любое бездорожье часто бывает необходима для спасения человеческих жизней. «Уралы» регулярно приходят на помощь людям при разливах рек в Приамурье, Забайкалье, пожарные машины на базе «Уралов» постоянно участвуют в борьбе с обширными лесными пожарами. С 2012 года «Урал-43206» 4х4 работает в Антарктиде на научной базе Artigas республики Уругвай, машина используется при исследованиях материка.

https://dostup1.ru/economics/Spetsmashiny-na-baze-shassi-Ural-prodolzhayut-obrabatyvat-ulitsy-Chelyabinska_125482.html