Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на07.04.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня вторник 07 апреля 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -4 град. С

• атмосферное давление 735 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 79 %

• ветра Северный 7 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП. Без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 13-1п

с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-

снабжения

не планируются

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Иртяшская 13-1п

с 9 до 12 часов

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, ограничивается пребывание на улице. Выход на улицу без крайней необходимости запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса.

Доводим до Вашего сведения, что невыполнение правил поведения при введении режима «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тысяч рублей.

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского ЦГМС: в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица. Усиление ветра до 20-25 м/с.

Вниманию жителей округа!

Согласно решения Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа - с 06 апреля по 19 апреля 2020 г. изменено расписание движения междугородних маршрутов:

№ 565 «Озерск-Челябинск» будет выполняться:

в Челябинск - 09.00, 15.00

из Челябинска – 09.32, 18.32

№ 560 «Озерск – Екатеринбург» будет выполняться:

- в Екатеринбург – 04.30;

- из Екатеринбурга – 15.03.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 07 апреля 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, снег, местами сильный, в горах очень сильный, в отдельных районах сильное отложение мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица, днем местами небольшой снег, в восточных, юго-восточных районах до умеренного. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью минус 1-6°, при прояснении до минус 11°, днем от минус 2° до плюс 3°.

ОЯ: 7 апреля ночью в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, мокрый снег, в горах местами очень сильный, в отдельных районах сильное отложение мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица. Ночью и днем местами усиление ветра

до 20-25 м/с.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав, прогнозируется уменьшение толщины льда. Средняя толщина льда на реках и озерах Челябинской области составляет 30-55 см.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а так же порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита.

В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 198 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/42545/